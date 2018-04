Põhja-Korea: Lõuna-Korea ekspresident on reetur

See on Pyongyangi esimene ametlik reaktsioon Lõuna-Korea kohtu eilsele otsusele, millega endine riigipea mõisteti süüdi võimu kuritarvitamises, altkäemaksu võtmises ja sunniabinõude tarvitamises.

Põhja-Korea riikliku uudisteagentuuri KCNA vahendatud avalduses öeldakse, et Park on reetur, kes on süüdi erakordselt ulatuslikus ja võikas korruptsioonis.