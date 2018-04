Ungaris algasid parlamendivalimised

Hääleõigus on umbes 7,9 miljonil ungarlasel.

Esimesi tulemusi on oodata tund või kaks pärast jaoskondade sulgemist.

2014. aastal peetud eelmistel valimistel kogus Fidesz ligi 62 protsenti häältest ja tal on 199-kohalises parlamendis kahekolmandikuline enamus.

Asjatundjad ütlevad, et kui valimisosalus kasvõi mõne protsendipunkti võrra tõuseb, võib Fidesz absoluutsest enamusest ilma jääda, sest see tähendab, et hääletama tulevad teiste erakondade toetajad, kes ei ole harilikult nii usinad kui Fideszi veendunud poolehoidjad.