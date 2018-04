Kes oli Münsteri ründaja?

Saksa politsei on eilsest rünnakust saadik kõvasti vaeva näinud, et selgitada välja, mis võis ajendada 48-aastast Münsteri meest kaubikuga restorani terrassile einestajate hulka sõitma, nii et kaks inimest sai surma ja mitukümmend viga, ning siis end maha laskma.