Doumas hukkus gaasirünnakus 40 inimest

Londonis baseeruv vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus ütles, et Doumas sai surma vähemalt 80 inimest. Ohvrite hulka on arvatud 40 gaasirünnakus lämbunut.

Opositsiooniga seotud päästeorganisatsioon Valged Kiivrid on teatanud suuremast ohvrite hulgast. Päästetöötajad leidsid inimesi kodudest ja varjenditest lämbununa.

Päästeorganisatsioon Syrian American Medical Society ütles, et 41 inimest on surnud ja kannatanuid on sadu.