Iisraeli kaitseminister: Gazas ei ole süütuid inimesi

«Gaza sektoris ei ole süütuid inimesi,» ütles Lieberman Iisraeli raadiole. «Kõik, kes on Hamasiga seotud, kes saavad Hamasilt palka ja kõik aktivistid, kes püüavad meid välja kutsuda ja piiri rikkuda, on Hamasi sõjalise tiiva aktivistid.»

Iisraeli võimud on andnud korralduse kasutada rahutuste mahasurumiseks lahinglaskemoona, kuid kinnitavad, et tuli avatakse vaid siis, kui see on vajalik turvatara lõhkumise, sissetungi või rünnakukatse tõrjumiseks.