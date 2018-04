ÜRO: Myanmaris ei ole tingimusi rohingjade naasmiseks

Eelmise aasta augustist alates on üle piiri Bangladeshi põgenenud ligikaudu 700 000 rohingjat. Myanmari sõjaväe karistusoperatsioonides on külad maha põletatud, elanikke jõhkralt tapetud, vägistatud ja piinatud.

Ta rääkis pärast kuuepäevast visiiti Myanmari, mis sisaldas ka käiku Arakani osariiki, et Myanmari võimud peavad lahendama liikumisvabaduse, sotsiaalse sidususe, elatusallikate ja teenuste kättesaadavuse probleemi.

Rohingjasid kui moslemivähemust on budistlikus Myanmaris koheldud aastaid sisserändajatena Bangladeshist. Kodakondsust neil ei ole ning nad on sunnitud elama apartheidilaadsetes tingimustes, nende liikumine on piiratud, nagu ka juurdepääs haridusele ja tervishoiule.