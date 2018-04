Vene saatkond süüdistab Londonit uurimisandmete varjamises

«Härra Gluškovi surmast on möödunud peaaegu kuu ja nagu Sergei ja Julia Skripali puhulgi ei ole Briti pool edastanud mingit informatsiooni,» ütles Vene saatkond avalduses. «Oma korduvaid taotlusi arvestades võime me ainult oletada, et seda tehakse sihilikult.»