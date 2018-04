ÜRO Julgeolekunõukogu koguneb esmaspäeval Süüria rünnaku asjus

Briti välisminister Boris Johnson hoiatas pühapäeval Venemaad, et see ei püüaks blokeerida Doumas aset leidnud arvatava keemiarelvarünnaku rahvusvahelist uurimist. Johnson nimetas teateid rünnakust «sügavalt häirivaks».

«Me oleme valmis, kui Douma on mässuliste käest vabastatud, saatma kohe Vene kiirgus-, keemia- ja bioloogilise kaitse spetsialistid koguma andmeid, mis kinnitavad, et need väited on fabritseeritud,» lisas ta.