Ungari parlamendivalimised võidab Orbani erakond

Paremäärmuslik erakond Jobbik on kogumas 19,94 protsenti häältest ja vasaktsentristlikud sotsialistid 12,19 protsenti. Roheliste partei LMP on saamas 6,75 toetusprotsenti.

Fidesz on seega koos koalitsioonipartneri kristlike demokraatidega võtmas 134 kohta 199-kohalises parlamendis.

"Ungarlased said selle ajaloolise võiduga võimaluse kaitsta ennast ja kaitsta Ungarit," ütles Orban võidukõnes toetajatele.

Ungari paremäärmusliku erakonna esimees Gábor Vona tunnistas Fideszi võitu ja teatas ühtlasi ametist lahkumisest. Vona lubas pühapäeval, et astub valimiskaotuse korral tagasi ja usaldab oma saatuse erakonna kätesse.

Fideszi võidus ei olnud kahtlust, kuid analüütikute hinnangul määrab selle suuruse valimisaktiivsus. Asjatundjad hoiatasid, et kui valimisosalus kasvõi mõne protsendipunkti võrra tõuseb, võib Fidesz absoluutsest enamusest ilma jääda, sest see tähendab, et hääletama tulevad teiste erakondade toetajad, kes ei ole harilikult nii usinad kui Fideszi veendunud poolehoidjad.