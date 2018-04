Saksa Deutsche Banki tegevjuhiks saab Christian Sewing

Ettevõte teatas jaanuaris, et USA maksureform viis panga möödunud aastal kahjumisse.

Jaanuaris hoiatati aga USA maksureformi ühekordsete mõjude eest, samas prognoosides, et pikemas perspektiivis on see pangale kasulik, kuivõrd selle ülemaailmne maksukoormus langeks tänavu 30 protsendile.