Põhja-Korea on valmis Ühendriikidega Korea poolsaare denukleariseerimisest rääkima

Põhja-Korea võimuesindajad on teavitanud USA kolleege, et riigi liider Kim Jong-un on valmis Ühendriikidega Korea poolsaare denukleariseerimisest rääkima, teatasid pühapäeval valitsusallikad väljaannetele Wall Street Journal ja Washington Post.