Vene peaprokurör: London peab tagastama Vene petturite raha

«Kõik selle, mida nad Venemaal varastasid, paneb Suurbritannia nüüd oma eelarvesse. Te võite kurjategijad endale jätta, kuid saatke raha tagasi. See on meie raha,» sõnas ta.

«Ja see on ainult otsene kahju: finantsid, mida nad välismaale toimetasid, on märkimisväärselt suuremad,» lisas Tšaika.