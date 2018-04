Pentagon eitas Süüriale õhurünnakute korraldamist

Pentagon on aga õhurünnakute korraldamise välistanud. «Kaitseministeerium ei korralda hetkel Süürias õhurünnakuid,» ütles Pentagoni kõneisik. «Kuid me jälgime olukorda tähelepanelikult ja toetame diplomaatilisi pingutusi võtta vastutusele keemiarelva kasutajad Süürias.»

«Me oleme valmis, kui Douma on mässuliste käest vabastatud, saatma kohe Vene kiirgus-, keemia- ja bioloogilise kaitse spetsialistid koguma andmeid, mis kinnitavad, et need väited on fabritseeritud,» lisas ta.