Trump ei tahtnud põlenud torni vihmutisüsteemile raha raisata

Laupäeval New Yorgi Trump Toweris puhkenud põlengus hukkunud 67-aastase Todd Brassneri korteris ei olnud vihmutisüsteeme, kuna 1983. aastal hoone ehitamise ajal ei olnud elamuhoonetele vihmutite paigaldamine kohustuslik.

Hilisemate uuenduste kohaselt on vihmutisüsteemid muudetud kohustuslikuks, kuid varem ehitatud kõrghoonete omanikele on jäetud süsteemide paigaldamise osas vabad käed ning kohustus vihmutid paigaldada on ainult põhjaliku renovatsiooni läbinud hoonetel.