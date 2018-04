Vene teadlane: Iisraeli raketirünnak oli USAga kooskõlastatud

«USA tunnistas üsna otse ja ausalt, et Tiyase õhuväebaasile korraldatud raketirünnaku taga ei olnud nemad. Vene kaitseametkonna teave, et löögi andis Iisrael, ei tähenda kuidagi, et USA sellega seotud ei olnud. Washington oli selle löögi andmisest huvitatud, olgugi mitte oma õhujõududega. Iisraellased tegutsesid oma huve kaitstes ka anglosakside huvides,» ütles Nikitenko Interfaxile.