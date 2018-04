Galerii: Prantsusmaa politseinike ja ökoaktivistide vahel puhkesid kokkupõrked

Jaanuaris otsustas valitsus lõpetada vastuolulise projekti Nantesi linna uue lennujaama ehitamiseks. Kohalikud poliitikud lootsid, et uus lennujaam aitaks piirkonna majanduslikku seisu parandada.

Sellest hoolimata on paljud keskkonnaaktivistid pikemat aega territooriumil viibinud ja keeldunud sealt lahkumast.

Hommikul saadeti olukorda lahendama umbes 2500 sandarmi ja operatsioon sai kohaliku aja järgi alguse hommikul kell 6. Ametnikud blokeerisid läheduses asuvad teed, et piirkonda hõivanud aktivistid isoleerida.

Plaanitava lennujaama vastased väitsid, et tegu on liiga kalli ja loodust saastava projektiga. Samuti öeldi, et praeguse Nantesi lennujaama vähene liiklus ei õigusta uue lennujaama rajamist.