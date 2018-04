Briti popstaar: võimud võisid Londoni kesklinnas toimunud tulistamist varjata

Eelmisel aastal tekkis Londoni kesklinnas 24. novembril paanika, sest kahtlustati võimalikku terrorirünnakut. Väideti, et Oxford Circuse metroojaamas kõlasid lasud ja see pani ostlejad piirkonnast paaniliselt põgenema.

Murs ütles väljaandele The Sun: «Kui nad isegi tulistasid õhku või midagi sarnast, siis midagi sel päeval juhtus. See võidi kinni mätsida, ma ei tea. See on kõik veidi kahtlane.» Laulja sõnul oli ta sel päeval kaubamajas, et oma tädile jõuludeks massaažitool osta, aga ühel hetkel vallandus paanika.