Briti meedia: pärast Skripalide mürgitamist saadeti Moskvasse sõnum

Sõnum oli üks osa luureandmetest, mida Suurbritannia liitlastele enne Venemaa spioonide ja diplomaatide riikidest väljasaatmist tutvustati, väidab väljaanne Sunday Times. Väljaanne tsiteeris siseringi inimesi, kes olid luureandmetega tuttavad ja kinnitasid, et Küprosel teenivad Briti õhuväe analüütikud lõikasid sel päeval vahelt kaks sõnumit.

Sunday Express teatas, et üks sõnum saadeti Süüriast ühele ametiisikule Moskvas ja see sisaldas fraasi «pakk on kohale toimetatud». Sõnumis lisati, et kaks isikut on «edukalt väljunud».

Nähes seda suhtlust, meenus õhujõudude leitnandile teine sõnum, mis oli vahelt võetud ja välja praagitud eelneval päeval.

Briti kaitseministeerium neid väiteid ei kommenteeri, sest need on seotud poolelioleva juurdlusega. Väidetakse, et rünnakus kasutatud närvimürk oli arendatud aeglaselt vallanduvaks geeliks, mis pidi andma ründajatele aega põgeneda.

Sergei Skripali seisund on paranemas ja väidetavalt on ta võimeline juba ka suhtlema. Tema tütar Julia on samuti teadvusel ja suudab rääkida.