Maroko kodaniku kaitseadvokaadi Kaarle Gummerusi sõnul võtab Bouanane omaks mõrvad ja mõrvakatsed, kuid mitte prokuratuuri väite, et pani rünnaku toime terroristlikul eesmärgil.

Prokurör Hannu Koistineni sõnul üritas Bouanane inimesi vigastada ka pärast politsei saabumist sündmuskohale. See näitab, et ta tahtis teha viga võimalikult paljudele inimestele.

«Tema kavatsus oli tappa ja võib-olla surra politsei kuuli läbi,» lausus Koistinen. Tema sõnul ütles Bouanane uurimise käigus politseile, et lootis, et politsei laseb ta maha ehk ta sureb märtrina. Bouanane ütles istungil, et tahtis tappa kaks või rohkem inimesi nende pea mahalõikamise teel.