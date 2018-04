Saksa politsei otsis läbi paremäärmuslaste kodud

Berliini, Brandenburgi ja Tüüringi liidumaal aset leidnud reidid korraldati, et tegeleda tekkinud kahtlustega ja teha kindlaks, kas kahtlusalustel on relvad. Prokuröride sõnul kedagi ei vahistatud. Operatsioonil osales nii Saksamaa politsei eriüksus GSG 9 kui ka kiirreageerijad. Pole teada, kas läbiotsimiste käigus ka relvi leiti.

Reichsbürgeri liikumine ei tunnista tänapäevast Saksamaa liitvabariiki ja usub, et õigeks peaks pidama aastatel 1871-1918 eksisteerinud Saksa Riigi Teise maailmasõja eelseid piire. Paljud liikmetest on antisemiitlikud ja usutakse, et osa neist on valmis toime panema ka vägivaldseid tegusid.