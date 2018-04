Kreml: Putin ja Merkel suhtlesid telefonitsi

Liidrid rõhutasid, et vaenupooled peavad kinni pidama niinimetatud lihavõtete relvarahust ning nad on valmis toetama Ida-Ukraina kontaktjoonel tegutsevat Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) erivaatlusmissiooni, ütles Kreml.

Venemaa ja Ukraina ning tema Lääne toetajad on erinevatel seisukohtadel väljapakutud rahuvalvemissiooni mandaadis. Moskva tahab piirata missiooni mandaati konfliktitsoonis tegutseva OSCE erivaatlusmissiooni turvamisega, Kiiev ja Lääs tahavad anda missioonile ligipääsu kogu separatistide käes olevale alale ja Kiievi kontrolli alt väljas olevale piirile Ukraina ja Venemaa vahel.

«Rõhutati, et peaksid jätkuma püüdlused vangide ja seadusvastaselt vangistatute vahetamiseks põhimõttel kõik kõikide vastu,» teatas Kreml. Putin ja Merkel nõustusid jätkama tööd Normandia formaadis, lisati teates.

Lisaks vahetati mõtteid Süüria osas, kaasa arvatud mitme lääneriigi süüdistusi, et Damaskus kasutab keemiarelvi. «Vene pool tõi esile, et selles asjas on provokatsioonid ja spekulatsioonid vastuvõetamatud,» teatas Kreml.