Fotod: president Kaljulaid kohtus Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles esmaspäeval, et Prantsusmaa seisab julgeoleku- ja kaitseküsimustes Balti riikide kõrval. Macron võõrustas Pariisis Eesti, Läti ja Leedu presidente kohtumisel, kus rõhutati Lääne ja Venemaa vaheliste pingete olukorras jagatud pühendumust NATOle.

«Valik Euroopa kasuks, mille te olete teinud, on veelgi olulisem väga rahutus ja ebakindlas rahvusvahelises kontekstis. See olukord sunnib meid tegema meie riikide vahel tihedat koostööd,» ütles Prantsuse president Balti kolleegidele.

Kaljulaid ütles Elysée palees toimunud kohtumise järel, et Prantsusmaa ja Eesti on teineteisele head partnerid Euroopa Liidus ja tugevad liitlased NATOs. «Nüüd seisame üheskoos demokraatlike väärtuste ja vabaduste eest.»

President Kaljulaid tänas täna kohtumisel Prantsusmaa riigipead toetuse eest, mida ta on Eestile osutanud. «Eesti ja Prantsusmaa on solidaarsed ja jagavad ühist arusaamist ja pühendumist kujundada Euroopa Liidu tulevikku,» ütles vabariigi president pärast kohtumist. «Prantsusmaa oli liitlasena Ämaris NATO lahingugrupis möödunud aastal ja tervitame neid tagasi järgmisel aastal,» lisas Kaljulaid.

Täna pärastlõunal osales Eesti riigipea koos oma Prantsuse, Läti ja Leedu kolleegidega Pariisi südames Orsay muuseumis näituse «Metsikud hinged. Sümbolism Baltimaade kunstis» avamisel. «Prantsusmaa ja Pariisi mõju Eestimaal on sügav ja inimlik, see on jälg meie rahvuslikus kultuurimälus, mis aitas üle elada rasked okupatsiooniaastad,» ütles president Kersti Kaljulaid avamise eel.