Venemaa tõrjus USA ettepaneku Süüria keemiarünnaku uurimiseks

USA samm tuleb ajal, mil on kasvanud pinged seoses Ühendriikide võimalike sõjaliste sammudega Süürias. President Donald Trumpi sõnul on 48 tunni jooksul oodata olulisi otsuseid.

"Selle põhjal, mida me kuuleme praegu, kaaluvad nad sõjalist varianti, mis on väga, väga ohtlik," lausus ta ajakirjanikele pärast nõukogu erakorralist istungit.

Nebenzja hoiatas nõukogu istungil, et USA sõjalisel löögil Süüria pihta võivad olla väga rasked tagajärjed ja rõhutas, et väidetav kloriingaasi kasutamine rünnakus ei ole kinnitust leidnud.

USA suursaadik Nikki Haley kutsus Julgeolekunõukogu üles tegutsema, kuid märkis, et Ühendriigid on valmis ise vastama.

"See annab USA-le ja võimalik, et ka Prantsusmaale ettekäände sõjaliseks sammuks," märkis Gowan.

"Kõik pooled teavad, mis toimub, ja venelased on tegelikult prognoosinud USA sõjalist sammu Ghouta osas juba mõnda aega. Me võime vaid loota, et Moskva ei reageeri üle, kui see löök tuleb."