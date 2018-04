Macron ja Trump tahavad arvatavale keemiarünnakule "tugevat vastust"

Tegemist oli juba teises jutuajamisega kahe presidendi vahel pärast laialdast hukkamõistu pälvinud arvatavat laupäevast keemiarünnakut. Vestluses korrati soovi, et need "uued keemiarelvakeelu rikkumised saaksid rahvusvaheliselt kogukonnalt tugeva vastuse".

USA president Donald Trump ütles varem esmaspäeval, et keemiarelvarünnakule reageeritakse jõuliselt ning andis märku, et otsuseni sõjalise sammu kohta on jäänud mõni tund.