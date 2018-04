Vilepuhuja: Facebooki kasutajate andmeid võidakse hoida ka Venemaal

Wylie märkis pühapäevases intervjuus NBC-le, et Cambridge Analytica kogutud andmed võivad puudutada enam kui 87 miljonit inimest, mida Faceook on ametlikult tunnistanud.

Vilepuhuja lisas, et temaga on ühendust võtnud nii USA kongressi uurijad kui justiitsministeerium ja ta on valmis nendega koostööd tegema.