Trumpi advokaati kahtlustatakse maksupettuses ja kampaaniarahastuse rikkumises

Eile korraldas FBI reidi Coheni Manhattani kontorisse, koju ja hotellituppa, et saada enda valdusesse andmeid Coheni klientide ja isiklike finantside kohta.

Muuhulgas konfiskeeriti ka dokumendid, mis on seotud 2016. aastal teostatud maksega pornotäht Stormy Danielsile, kellega Trumpil afäär oli.

Juurdlusega kursis olevate allikate sõnul on uurijatel alust arvata, et Cohen on seotud panganduspettusega ja kampaaniarahastuse reeglite rikkumisega.