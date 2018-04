Vaatlejad: Süüria valitsusväed valmistuvad USA rünnakuks

President Donald Trump ähvardab Süüriat sõjalise löögiga ning on tõotanud vastata jõuliselt eelmisel laupäeval tehtud ilmsele keemiarünnakule, milles hukkus Douma linnas kümneid tsiviilelanikke.

Londonis baseeruv Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus ütles, et valitsusväed on eile õhtust alates 72-tunniks häireolukorras ja kindlustavad positsioone.

Ida-Süürias tegutsev aktivistide ühendus Heli- ja Pildiorganisatsioon (Sound and Picture Organization) ütles täna, et Iraani võitlejad ja Liibanoni Hizbollah' liikmed on lahkunud positsioonidelt Iraagi piiri lähedal Boukamali piirkonnas.