Damaskus kutsus keemiarelvade valvekoera Doumasse rünnakuväiteid uurima

Süüria välisministeerium saatis ametliku kutse Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonile (OPCW), et see saadaks oma teabekogumismissioonist meeskonna Doumasse ja uuriks teateid, mis käsitlevad sealset väidetavat keemiarelvade kasutamist,» ütles uudisteagentuur SANA. Agentuur tugines uudises allikale välisministeeriumist ja saadetud kirja koopiale.

Kirjas öeldakse, et Süüria on valmis osutama missioonile kogu vajaminevat abi.

Süüria valitsus eitab, et ründas keemiarelvaga Doumat - viimast mässuliste kontrolli all olevat linna Damaskuse lähistel Ida-Ghoutas.

Washington ähvardab kasutada Süüria vastu sõjalist jõudu, et karistada riigi valitsust rünnaku eest.

OPCW Süüria teabekogumismissioon asutati 2014. aastal. Selle eesmärk on uurida, kas väited keemiarelva kasutamisest vastavad tõele, kuid sellel pole mandaati öelda, kes rünnaku eest vastutab.

OPCW ütleb, et juba uurib rünnakut, kuid rõhutab, et seni on toimunud vaid esialgne analüüs.