Macron: Prantsusmaa võtaks sihikule Süüria keemiarelvataristu

«Meie otsus ei tähenda rünnakut režiimi liitlastele või kellelegi, vaid see oleks suunatud režiimi keemiavõimekuste vastu,» lausus Prantsuse president, kinnitades, et ei soovi «olukorra eskaleerumist».

Lääs on süüdistanud rünnakus Süüria valitsusvägesid, kuid Damaskus ja selle peamine liitlane Venemaa eitavad kategooriliselt seotust rünnakuga.

Prantsuse riigipea kordas Pariisi varasemat seisukohta, et keemiarelvade kasutamine Süürias on riigi jaoks punane joon.

Prantsusmaa on USA juhitava äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastase koalitsiooni aktiivne liige ja Macron on rääkinud kahe päeva jooksul USA presidendi Donald Trumpiga Süüria teemal kaks korda.