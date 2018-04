Moskva lubas anda Süüria režiimi ründamisele kohase vastuse

«Isegi isoleeritud löökide korral võtab otsuse langetamine kaua aega ja see otsus oleks poliitiline. Kui antakse koondlöök ja meie sõdurid saavad viga, anname kohase vastuse,» ütles Šamanov Vene telekanalile Rossija 24, lisades, et Venemaa vastulöök oleks suunatud nii lennukite kui ka sõjalaevade vastu.

Tema sõnul on Venemaal selleks olemas väed ja vahendid ning ameeriklased ja nende liitlased on sellest teadlikud.

Süüria mässuliste käes olevas Douma linnas korraldati laupäeval arvatav keemiarünnak, milles hukkus meedikute ja aktivistide andmeil üle 40 inimese. Lääs on süüdistanud rünnakus Süüria valitsusvägesid, kuid Damaskus ja selle peamine liitlane Venemaa eitavad kategooriliselt seotust rünnakuga.

USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa on teatanud, et keemiarelvade kasutamine ei jää vastuseta ning Washington ja Pariis on lubanud vastusamme paari päeva jooksul.