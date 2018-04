Poola president nõudis Venemaalt presidendi lennuki vraki tagastamist

Hukkunud presidendi kaksikvend, Poola võimuerakonna Seadus ja Õiglus (PiS) esimees Jarosław Kaczyński on pikka aega väitnud, et lennukihukk polnud õnnetus. Partei alustas 2015. aasta novembris võimule saamise järel juhtunu suhtes uut juurdlust, mille järeldustes vihjatakse võimalusele, et lennuki võis hukutada plahvatus.