Tšehhi president palus peaministril pidada kõnelusi kommunistidega

Tšehhi miljardärist peaminister Andrej Babiš ütles teisipäeval, et president Miloš Zeman palus tal arutada valitsuse moodustamist kommunistide ja vasakäärmusliku erakonnaga SPD.

Babišil on õnnestunud küll moodustada ANO liikmetest ja parteitutest ekspertidest valitsus, kuid see ei läbinud jaanuaris parlamendis usaldushääletust ja astus tagasi. Vähemusvalitsus jätkab siiski tööd uue valitsuse ametisseastumiseni.

Eelmisel nädalal nurjusid ANO kõnelused sotsiaaldemokraatidega, mille järel küsis Babiš teisipäeval nõu Vene-, ja Hiina-meelselt ning islamivastaselt Zemanilt. "President soovitas jätkata läbirääkimisi kommunistide ja SPD-ga," ütles Babiš ajakirjanikele, lisades, et ANO juhtkond koguneb edasiste sammude arutamiseks neljapäeval.

Tõenäoliselt kavatseb Babiš taotleda erakonnalt Vabadus ja Otsedemokraatia (SPD) ja kommunistidelt, kellel on parlamendis kahe peale 37 saadikukohta, ametliku koalitsiooni asemel mitteametlikku toetust.

Zeman ütles, et kohtub kommunistide liidri Vojtěch Filipi ja SPD juhi Tomio Okamuraga hiljem sel nädalal.

"SPD-l on väga halb maine. Lääne meedia määratleb selle neonatsistliku parteina ja see oleks hävitav Babiši mainele välismaal. Ma arvan, et ta annab endast parima selle valikuvariandi vältimiseks," sõnas Pehe.