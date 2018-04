Jaapani välisminister arutab Soulis Põhja-Koreaga seonduvat

Kono külaskäik on Jaapani välisministri esimene Lõuna-Korea visiit viimase kahe aasta jooksul ja see asetub Korea poolsaare olukorraga seotud viimaste kuude palavikulise diplomaatia konteksti.

Lõuna-Korea ja Põhja-Korea on teatanud tippkohtumise korraldamisest 27. aprillil ning Washington ja Pyongyang on kokku leppinud tippkohtumises, mis peaks USA presidendi Donald Trumpi sõnul aset leidma mais või juuni algul.

Jaapan on jäänud pingete kruvimise tähe all möödunud 2017. aastale järgnenud tänavuses diplomaatilistes sulas suuresti kõrvaltvaatajaks. Väidetavalt on Tokyo tegemas lobitööd Jaapani peaministri Shinzo Abe ja Kimi võimaliku tippkohtumise nimel.