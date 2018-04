Vabaühendused kutsusid Hispaaniat Ar-Riyadile sõjalaevu mitte müüma

Kollektiiv "Relvad kontrolli all" (Arms Under Control), kuhu kuuluvad teiste seas inimõigusorganisatsioonid Amnesty International, Oxfam ja Greenpeace, kutsus Hispaania valitsust ühtlasi peatama relvatarned Saudi juhitavale koalitsioonile, mis toetab Jeemeni sõjas valitsusvägesid Iraani toetusega šiiamässuliste huthide vastu.

Hispaania kahjumis laevatehased on asetanud viie korveti Saudi Araabiale müümisele suured lootused, kuid inimõigusorganisatsioonid kardavad, et Ar-Riyad võib laevu kasutada Jeemeni sõjas.

Vabaühendused kutsusid Hispaaniat "liituma suureneva arvu riikidega nagu Saksamaa, Rootsi, Norra ja Belgia, kes on peatanud relvaekspordi Saudi koalitsioonile".

Hispaania ja Saudi Araabia kuningapered on lähedased, sest Felipe isa Juan Carlos oli lähedane kuningriigi endisele juhile Fahdile, kes valitses aastatel 1982-2005, ning on lähedastes suhetes kroonprintsi isa kuningas Salmaniga.

Saudi kroonprintsi Hispaania-visiit on osa tema ülemaailmsest ringreisist, mille käigus on ta juba külastanud Egiptust, Suurbritanniat, USA-d ja Prantsusmaad. Hispaania on enne kodumaale naasmist tema viimane peatuspaik.