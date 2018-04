Reddit sulges 944 Vene trollivabrikuga seotud kontot

Redditi tegevjuht Steve Huffman ütles postituses, et firma teeb koostööd USA kongressiga ning teavitas eile seadusandjaid oma leidudest.

Internet Reasearch Agency on Peterburis tegutsev firma, mis on seoses 2016. aasta USA presidendivalimistel valeinfo levitamise ja avaliku arvamusega manipuleerimisega FBI ja eriuurija Robert Muelleri uurimise all.