Kimil ei pruugi olla tippkohtumisele saabumiseks lennukit

Kuigi tuleval kuul peaks aset leidma Donald Trumpi ja Kim Jong-uni tippkohtumine, pole sugugi kindel, kas Põhja-Korea liidri käsutuses on lennukit, mis suudaks ta üle Vaikse Ookeani või ilma vahemaandumisteta Euroopasse toimetada.

«Me viskasime nalja nende varustuse üle. See on kõik vanakraam. Me tögasime nende vanu Nõukogude-aegseid lennukeid,» märkis George W. Bushi administratsioonis CIA Korea analüütikuna teeninud Sue Mi Terry.

Enamasti spekuleeritakse, et tippkohtumine leiab aset Põhja- ja Lõuna-Koread eraldavads demilitariseeritud tsoonis, kus Kim kohtub sel kuul ka Lõuna riigipea Moona Jae-iniga. Räägitud on ka kohtumisest Hiinas või Venemaal.

Mõned analüütikud märgivad aga, et Trump eelistaks suursugusemat paika Ameerika Ühendriikides, Singapuris, Šveitsis või Rootsis.

See on tõstatanud küsimuse, kuidas Kim sellele kohtumisele saabuks.

«Kohale saamine ei oleks probleem – lõunakorealased või rootslased võiksid talle transpordi korraldada,» sõnas endine USA rahvusliku julgeolekunõukogu Aasia osakonna juht Victor Cha. «Kuid see oleks piinlik.»

Kui Kim kasutaks oma lennukit, tuleks seda teel tippkohtumisele tankida. See oleks samuti piinlik, kuna paljastaks Põhja-Korea lennukite piiratuse. Lisaks on keeruline leida riiki, kus Põhja-Korea võiks tankimiseks peatuda, arvestades seda, et suur osa maailma riikidest on Pyongyangile sanktsioonid kehtestanud.

Mõni aasta tagasi avaldati fotod Kimist presidendilennuki pardal, millega riigipea käis ehitusplatsi inspekteerimas. Selgus, et luksusliku sisemusega lennuk oli tegelikult vana Il-62 ning ekspertide sõnul on alust kahelda, kas selline masin suudab vanuse ja regulaarse hoolduse puudumise tõttu pikki vahemaid läbida.

Variant oleks muidugi Venemaalt või Hiinalt lennukit laenata, kuid see kujutaks endast märkimisväärset julgeolekuohtu, näiteks võimaluse näol, et lennumasinasse on paigaldatud pealtkuulamisseadmed. Ja peale tippkohtumist oleks see vaja ka kuidagi tagastada.