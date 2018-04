Julia Skripal saadeti haiglast sõjaväebaasi hospidali

Suni teatel turvab Julia Skripali relvastatud valve, et vältida uut tapmiskatset. «Ta on sõjaväehospidalis, et teda kaitsta ja tervisel silm peal hoida,» ütles allikas.

Ta märkis, et närvimürgi mõju tagajärjed Juliale ei ole teada ja need võivad ilmneda iga hetk. Seejuures ütlesid Suurbritannia võimud, et mürk oli gaasi kujul, kuigi väljaannde Mail on Sunday kirjutas, et seda kasutati geeli kujul.

«On lootust, et Julia (Skripal) saab nüüd anda võtme oma tapmiskatse lahendamiseks,» märkis ajaleht.

Eile teatati, et Skripal kirjutati Salisbury haiglast välja, kuid tema ravi ei ole veel läbi. Meedia teatel toimetatai ta haiglast turvalisse paika.

Vene Londoni saatkond on nõudnud juba tõendeid, et otsus Skripal sõjaväehospitali viia ei leidnud aset tema tahte vastaselt. «Õnnitleme Julia Skripalit paranemise puhul, kuid me vajame pakiliselt tõendeid, et see, mida temaga tehakse, leiab aset tema vabal tahtel,» seisis teates.

Mail on Sunday kirjutas, et haiglas, kuhu Skripalid toimetati olid täiesti juhuslikult vahetuses tööl keemiarelva tundvad arstid. Kaks arsti, märkis leht, olid äsja läbinud kursused Porton Downis, mis võimaldas neil kiiresti tuvastada närvimürgi mõju.