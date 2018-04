Väidetavalt Itaalias vangistatud inimsmugeldajat nähti Uganda ööklubides

Palermo prokuratuur teatas 2016. aasta juunis Medhanie Yehdego Meredi vahistamisest, nimetades seda aasta tähtsaimaks kinnipidamiseks. Kahtlusaluse tabamiseks tehti koostööd ka Briti välisministeeriumi ja Rahvusvahelise Kuritööagentuuriga.

Rootsi ringhäälingujaama SVT uue dokumentaalfilmi teatel ei ole Euroopa korrakaitsejõud 35-aastast «Kindraliks» kutsutud eritrealast kunagi tabanudki.

Selle asemel anti Itaaliale välja hoopis 29-aastane põgenik Medhanie Tesfamariam Behre, kes Meredi eest nüüd karistust kannab.

SVT sai enda valdusesse ka dokumendi, mis tõestab, et Euroopa politseiagentuurid on teadlikud, et Mered viibib endiselt vabaduses, kuid ei suuda Itaalia prokuratuuri veenda uut vahistamisorderit väljastama.

SVT reporter Ali Fegan ja Eritrea ajakirjanik Meron Estefanos sõitsid Uganda pealinna, et koguda ugandalaste ja eritrealaste tunnistusi Meredi nägemisest. Selgub, et Mered on külastanud aktiivselt Uganda baare, ööklubisid ja restorane.

Operatsioon Meredi tabamiseks algas 2013. aasta 3. oktoobril, mil Lampedusa saare lähedal hukkus laevaõnnetuses 368 migranti.

Kaks aastat ja 20 000 pealtkuulatud telefonikõnet hiljem teatas Palermo prokuratuur Meredi tabamisest.

Vahistamisest alates on ilmnenud tõsiseid kahtlusi mehe identiteedi kohta. Kümned Meredi kuritegeliku võrgustiku ohvrid on väitnud, et uurimise all on vale mees. Väljaantud kahtlusaluse perekonna sõnul on Sitsiilias vangistatud mees hoopis Eritrea põgenik, kes teenis raha lehmade lüpsmisega.

«Ta on nagu mingi metsik kuulsus ja keegi ei üritagi teda vahistada,» lausus üks ugandalasest tunnistaja. «Me ei ütle, et me oleme seda lihtsalt kuulnud. Ma võin täiesti kindlalt öelda, et Mered on siin.»

Eritrea lüpsja ema sõitis eelmise aasta oktoobris Itaaliasse, et uurijatele vereproovi anda. DNA test tõestas, et vangistatud mees on tema sugulane ning Merediga pole tal mingit pistmist.