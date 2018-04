WHO: keemiarünnaku sümptomid olid 500 Douma elanikul

Maailma Tervishoiuorganisatsioon teatas täna, et mässuliste valduses olevale Douma linnale korraldatud keemiarünnaku järel toimetati haiglasse ligi 500 inimest, kellel tuvastati toksiliste kemikaalidega kokkupuutele viitavad sümptomid.

Tervishoiuasutustesse jõudnud patsientidel on tunnused nagu limaskestade tõsine ärritus, hingamis- ja närvisüsteemihäired, ütles WHO avalduses.

Samas ei kinnitanud ÜRO terviseorganisatsioon otseselt, et Doumas leidis aset keemiarünnak.

WHO vahendas ka kohalikke teateid rohkem kui 70 keldritesse varjunud inimese surmast, öeldes, et 43 neist olid äärmiselt mürgise aine mõju alla sattumise sümptomid.

«WHO nõuab kohest piiramatut ligipääsu piirkonda, et anda kannatanutele abi, hinnata keskkonna mõju tervisele ja anda ammendav avalik vastus,» lausus WHO eriolukordade osakonna asedirektor Peter Salama Genfis.

Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW) lubas eile, et saadab kiiresti töörühma Doumasse asja uurima.

USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa on öelnud, et kõigi tunnuste järgi on laupäevase rünnaku taga Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiim.