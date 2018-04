Üheöösuhe, mis lahvatas inetuks afääriks

«See on suurim nõiajaht Ameerika ajaloos.» «See on rünnak meie riigi vastu.» Nii kärgatas USA president Donald Trump esmaspäeval Twitteris, reageerides teatele, et FBI otsis läbi tema isikliku advokaadi Michael Coheni New Yorgi korteri, büroo ja hotellitoa, mida ta Manhattanil üürib.