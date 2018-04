Meedia: Süüria toimetas oma lennukid Hmeimimi Vene baasi varjule

Le Figaro kirjutab ka, et viimastel päevadel on tugevnenud Vene-Türgi-Iraani koostöö. Väidetavalt asub praegu Süürias Iraani Islamirevolutsiooni Valvurite üksuse Quds juht Qasem Soleimani. Süürias on ajalehe teatel praegu 2000 Iraani sõjalist nõunikku ja Soleimani võib seal valmistada ette vastulööki.