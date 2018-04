Soome võimud tegid 20 korda vangis istunud somaallase suhtes karmi otsuse

Mehel tuleb sõita tagasi Somaaliasse, sest ta on Soomes pannud toime arvukalt kuritegusid ning oma viimase vangistuse ajal ilmutas ta usulise radikaliseerumise tundemärke.

Ehkki mees esitas tema kinnipidamise ja väljasaatmise kohta kaebused, jättis kohus need rahuldamata.

Teadaolevalt on mees ajavahemikul 2000-2016 vangi mõistetud koguni 20 korral. Viimase kümne aasa jooksul on ta olnud kahtlusalune 39 kuriteos ning teda on erinevatel põhjustel kinni peetud ühtekokku 140 korda. Tema viimase vangistuse põhjuseks olid röövid, sealhulgas raske rööv. Mees kandis 2,5 aasta pikkust vangistust ning vabanes trellide tagant mullu novembris. Kohe vabanemise järel toimetati ta kinnipidamiskeskusesse väljasaatmist ootama.