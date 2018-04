Aserbaidžaani valimised osutusid taas näitemänguks

Opositsioon otsustas valimisi boikoteerida, väites, et demokraatlike valimiste korraldamiseks puudusid eeldused. Võimud lükkasid opositsiooni kriitika tagasi ja väitsid, et valimised saavad olema ausad ja vabad. Välisministeeriumi kõneisik Hikmät Hacıyev ütles AFP-le: «Aserbaidžaan on kindlal ja vääramatul teel demokraatliku arengu poole. Aserbaidžaanis on tekitatud vaba, avatud ja läbipaistev keskkond presidendivalimiste jaoks.»