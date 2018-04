ÜRO apellatsioonikohus tühistas Šešelj õigeksmõistmise

«Kohus leidis, et Šešelj on süüdi tagakiusamisele, küüditamisele ja teistele ebainimlikele tegudele kihutamises,» ütles kohtu eesistuja Theodor Meron.

Ta lisas aga, et süüaluse karistus on juba kantud, sest ta on viibinud 12 aastat ÜRO vanglas.