Zuckerberg: sotsiaalmeedia piirangud on vältimatud

USA kongressi mõlema erakonna seadusandjad on pakkunud valimiste ja avaliku arvamusega manipuleerimise skandaali tõttu välja võimalikke regulatsioone Facebookile ja teistele sotsiaalmeediaettevõtetele.

Zuckerberg ütles kolmapäeval esindajatekoja kuulamisel, et «mingisugused regulatsioonid on möödapääsmatud». Ta hoiatas aga seadusandjaid, et nad oleksid ideid välja pakkudes ettevaatlikud.