Trumpi sõjakas säuts külvas ärevust

«Venemaa lubab tulistada alla kõik Süüria suunas tulistatud raketid. Pane end valmis, Venemaa, sest nad on tulekul, kenad ja uued ja targad. Te ei tohiks teha koostööd gaasitajast elajaga, kes oma inimesi tapab ja seda naudib,» kirjutas Trump Twitteris, tekitades oma säutsuga ärevust terves maailmas.

Trump jätkas järgmise säutsuga: «Meie suhted Venemaaga pole kunagi nii halvad olnud, seda ka külma sõja ajal. Selleks pole mingit põhjust. Venemaal on vaja, et me nende majandust aitaks, mida oleks väga lihtne teha ja kõik riigid peaksid koostööd tegema. Peataks äkki võidurelvastumise?»