ÜRO peasekretäri sõnul tuleb Süüria olukorda kontrolli all hoida

"Ma olen suure tähelepanuga jälginud ÜRO Julgeolekunõukogus toimuvat ja kahetsen, et selles asjas pole suudetud üksmeelele jõuda," märkis Guterres.

Guterresi sõnul peavad viis Julgeolekunõukogu alalist liiget USA, Venemaa, Hiina, Prantsusmaa ja Suurbritannia tegema kõik selleks, et olukord ei väljuks kontrolli alt.

"Ärgem unustagem, et lõppude lõpuks peavad meie pingutused olema suunatud Süüria rahva kohutavate kannatuste lõpetamisele," lisas Guterres.

Suurbritannia peaminister Theresa May kutsus Süüriaga seoses neljapäevaks kokku erakorralise valitsuse istungi, teatas valitsusjuhi ametkond. May taunis kolmapäeva õhtul Venemaa vetot ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile.

Venemaa pani teisipäeval veto USA koostatud resolutsioonikavandile, mis nägi ette uue uurimismehhanismi loomist keemiarünnakute uurimiseks Süürias. See oli 12. kord, kui Venemaa on kasutanud ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikme vetoõigust oma liitlase Süüria vastaste algatuste blokeerimiseks.

"Me kasutame vetot, et kaitsta rahvusvahelise õiguse ülimuslikkust, rahu ja julgeolekut ning tagamaks, et te ei tiri Julgeolekunõukogu oma seiklustesse," lausus ta.