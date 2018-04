Trump peab Süüriat ja Venemaad keemiarünnaku eest vastutavaks

«Kõik variandid on laual. Lõplikke otsuseid pole selles osas langetatud,» lisas Sanders.

USA president Donald Trump hoiatas juba varem päeval Venemaad Assadi toetamast ja kuulutas, et «raketid tulevad» vastuseks Douma keemiarünnakule.

Vene seadusandjad on USA-d hoiatanud, et Moskva käsitleb õhurünnakut Süüriale sõjakuriteona ja see võib vallandada sõjalise konflikti.