Julia Skripal tõrjus esialgu Venemaa saatkonna abipakkumise

Skripal kinnitas, et sai Venemaa sõbralikust abipakkumisest teada ja ühtlasi nende isikute nimed, kellega ta suursaatkonnas saab soovi korral ühendust võtta. Skripali sõnul ei soovi ta hetkel Venemaa abi, kuid teab nüüd, kuidas ja kellega ühendust võtta, kui ta meelt peaks muutma.

Skripal teatas politsei vahendusel ühtlasi, et tema ja tema isa eest ei räägi mitte keegi peale nendi endi.

Viimasel ajal on juhtunuga seoses ütlusi andnud Skripali Venemaal elav nõbu. Rahvusringhäälingu BBC andmetel oli nõbu väitnud, et Julia Skripal kavatseb Suurbritannias poliitilist varjupaika taotleda.

«Kõige tähtsam on see, et ma pole ohus ja tunnen end aja möödudes aina paremini,» ütles Skripal.