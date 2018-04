Venemaa viis Doumasse sõjaväepolitsei

Eelmise aasta lõpus ütles Vene president Vladimir Putin, et Vene sõjaväepolitsei üksustes Süürias on palju Põhja-Kaukaasia põlisrahvaste esindajaid, sh tšetšeene ja ingušše. Tema sõnul on suur osa selle Venemaa piirkonna sõjaväelasi sarnaselt süürlastele sunnimoslemid, mis tekitab kohalikes nende vastu usaldust.